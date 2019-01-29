Раскрыто возможное будущее ДНР и ЛНР в случае победы на выборах президента Украины Юлии Тимошенко. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в российском интернет-сегменте.

Как пишет planet-today.ru, если главе партии «Батькивщина» удастся прийти к власти, на Украине будет осуществлен новый этап реформ, уничтожающих экономику и социальную сферу бывшей советской республики. Восставший против Киева Донбасс ждет продолжение вооруженного противостояния. В процитированной публикации говорится, что при президенте Тимошенко конфликт может снова перейти в горячую фазу. При этом отмечается, что решение об обострении будет приниматься западными партнерами Киева.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский парламентарий Надежда Савченко, намеренная побороться за пост президента страны, предложила свой план урегулирования ситуации в Донбассе.