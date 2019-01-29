В Нью-Йорке женщина трое суток провела в застрявшем лифте

Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка в понедельник спасли женщину, которая провела в застрявшем лифте жилого здания на Манхэттене почти трое суток. Об этом сообщает издание The New York Times.

В заточении оказалась уборщица, пришедшая в дом к чете Стивенс в минувшую пятницу. Женщина застряла между вторым и третьим этажами. Супруги обнаружили ее, лишь вернувшись с уик-энда.

По данным прессы, женщина была госпитализирована. Очевидцы произошедшего сообщили изданию, что спасатели вынесли пострадавшую из здания на носилках и поместили в карету скорой помощи.

Сообщается, что сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Как отмечается, проверка технического состояния лифта проводилась минувшим летом. Претензий к механизму на тот момент не было.