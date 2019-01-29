Правительство США признали самым коррумпированным за последние семь лет

В средствах массовой информации во вторник, 29 января, появилась информация о том, что действующее правительство Соединенных Штатов Америки является самым коррумпированным за последние семь лет.

О подобных показателях свидетельствует Индекс восприятия коррупции 2018 года, который был ранее составлен специалистами Transparency International, передает агентство Bloomberg.

Авторы вышеуказанного исследования отметили, что глобально на рост коррупции на территории Соединенных Штатов Америки в большой мере повлияло увеличение количества политиков-популистов, которые грубо нарушают базовые основы демократии.