Назван вероятный сценарий уничтожения ядерными силами России всего населения США

Отечественный эксперт Алексей Леонков обнародовал вероятный сценарий уничтожения США российскими ядерными силами в случае военного конфликта с североамериканским государством. Соответствующие заявления аналитик сделал в разговоре с журналистами.

Согласно расчетам Леонкова, для уничтожения всего населения Соединенных Штатов хватит десяти ракет «Сармат». Из слов специалиста следует, что удар может быть нанесен по Западному и Восточному побережью, вблизи которых проживают около 80% американцев.

Аналитик не исключил, что после ракетной атаки в дело вступят российские подводные беспилотники «Посейдон». Отследить их запуск будет уже некому, отметил собеседник «Звезды».

Ранее на текущей неделе стало известно об ответе Москвы на планы Польши создать на своей территории военную базу США. Предполагается, что на объекте разместится американская бронетанковая дивизия.