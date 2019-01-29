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Мадуро требует, чтобы Трамп "немедленно убрал руки" от Венесуэлы

29 января 2019, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Мадуро требует, чтобы Трамп "немедленно убрал руки" от Венесуэлы
фото: globallookpress.com

Венесуэльский лидер Николас Мадуро требует, чтобы президент США Дональд Трамп оставил в покое его страну. Об этом политик заявил в рамках встречи с дипломатами, которые вернулись из Штатов.

Для того, чтобы Трамп в полной мере осознал, что от него требуется, Мадуро произнес свой призыв на английском языке, отмечает портал "Свободная пресса".

Венесуэльский лидер жестко подчеркнул, что никакого переворота в его стране быть не должно. Более того, Николас Мадуро потребовал, чтобы его американский коллега "немедленно убрал свои руки от Венесуэлы", уточняет утром во вторник, 29 января, ФАН.

Напомним, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой страны, его в этой роли признал Дональд Трамп.

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