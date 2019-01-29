Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля хотят признать пропавшей без вести

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могут признать пропавшей без вести. С соответствующим требованием в полицию планирует обратиться племянница отравленного в Солсбери мужчины Виктория.

Подчеркивается, что в настоящий момент женщина готовит все необходимые документы и собирается добиться признания своей сестры пропавшей без вести.

Как уточняет портал ФБА "Экономика сегодня" Виктория не общалась со своей родственницей уже около шести месяцев. Именно поэтому она хочет, чтобы было проведено расследование по факту ее похищения. Также женщина, чтобы российским дипломатам как можно скорее был предоставлен доступ к Юлии Скрипаль.