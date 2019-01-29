Массовый сбой произошел в работе социальной сети Instagram

Массовый сбой произошел в работе популярной социальной сети Instagram. Пользователи платформы по всему миру жаловались в поддержку на внезапно возникшие проблемы в функционировании сервиса.

Согласно последней информации, неполадки были зафиксированы в некоторых странах Европы, Северной и Южной Америки, а также Азии. Как уточняет сайт Downdetector , который отслеживает сбои на популярных интернет-платформах, сложности возникли и у российских пользователей, причем почти все они были из Москвы.

Отмечается, что специалистам удалось довольно быстро устранить неполадки. В настоящий момент приложение работает в штатном режиме.