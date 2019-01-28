Причину разворачивающейся на Украине демографической катастрофы раскрыли в СМИ

На Украине в настоящее время разворачивается демографическая катастрофа. Такая характеристика ситуации, сложившейся в бывшей советской республике, содержится в материале, который появился на страницах российских интернет-СМИ.

Издание Life пишет, что население соседнего государства вымирает рекордными темпами. Согласно официальной информации, сегодня на Украине проживают 40 млн человек, специалисты уверены, что реальная цифра на 8 млн ниже.

Политолог Ростислав Ищенко, ставший собеседником журналистов, видит причину вымирания страны в том, что киевское руководство «сбросило с себя социалку». При этом «адекватное лечение» часть украинцев не может получить даже за деньги, отметил эксперт.

Ранее в понедельник сообщалось, что аналитик Михаил Погребинский обозначил возможное условие ухода из политики президента Петра Порошенко.