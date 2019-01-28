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Эксперты рассказали, что произойдет с интернетом 1 февраля

28 января 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты рассказали, что произойдет с интернетом 1 февраля
Pixabay.com

Приближается знаковая дата для всемирной сети. С 1 февраля 2019 года будут введены в действие новые стандарты протокола системы доменных имен DNS (Domain Name System), а старые перестанут работать.

Пользователи всемирной паутины уже дали название этой дате в календаре – Flag Day (День флага). Как это обычно бывает накануне всякого глобального обновления, многие опасаются, что многие сайты станут недоступными, их работа остановится после перехода на новый стандарт. Опасения развеял Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства.

«Переход на новый стандарт не затронет частные компании, поскольку они следят за подобными ситуациями. Перебои, возможно, могут быть у государственных и банковских сайтов», - отметил эксперт.

«Большинство сайтов и провайдеров уже давно поддерживают новый стандарт. Проблемы могут возникнуть только с небольшими, редко посещаемыми интернет-ресурсами», - разделяет его мнение Антон Фишман, руководитель департамента системных решений одной из ведущих международных компаний в сфере высоких технологий.

В Координационном центре российских доменов верхнего уровня RU/РФ уже убедились, что пользователи рунета практически не заметят переход на новый стандарт. Максимум, 1 февраля некоторые сайты могут подтормаживать при загрузке.

DNS – протокол доменных имен, разработанный в 1980-х годах прошлого века. 1 февраля ему на смену придет новый стандарт – EDNS, позволяющий повысить безопасность и производительность системы, сообщает «РГ».

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