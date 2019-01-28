Украинский политолог раскрыл, когда РФ войдет в состав Украины

Россиян как таковых не существует, а после распада Российской Федерации ее субъекты войдут в состав Украины, заявил украинский политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

Украинский политолог Олег Соскин пообщался с посетителями чата одного из украинских средств массовой информации. В ходе онлайн-беседы он разъяснил, что россиян как таковых не существует, Российская Федерация не имеет будущего и скоро распадется, а ее субъекты захотят видеть своим союзником Украину и «притянутся» к ней.

«Нации под названием «россияне» не существует. Это набор национальных республик с разными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и так далее. Вне всякого сомнения, РФ не имеет геополитического и этнонационального будущего. Она должна распасться. И, как только не станет президента РФ Владимира Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства. И они захотят видеть Украину своим союзником, который им будет помогать в этом», - заявил Олег Соскин.

Для тех, кто не поверил с первого раза, директор Института трансформации общества привел еще один аргумент: «Петр Первый украл название «Русь» у нашего народа. Так что Русь – это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует».

Поэтому после неминуемого распада РФ «малое притянется к большому», выразил уверенность украинский политолог: «В приграничных областях везде живет наш народ. Все они станут нашей частью», - цитирует Lenta.ru.