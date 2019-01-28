Эксперт рассказал об отношении американцев к Трампу

Половина американцев сомневаются в справедливости расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом говорят результаты опроса, совместно проведенного газетой The Washington Post и ABC News.

Так, по мнению научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, в последнее время давление на Трампа очень усилилось. Регулярно в печати появляются статьи, в которых приводятся данные о его многочисленных контактах с российскими представителями. Об этом сообщает НСН.

"Также вынесены обвинения одному из помощников Трампа Роджеру Стоуну, и хотя, может быть, на сегодняшний день Трамп там не очень фигурирует, это тоже считается сильным ударом по нему", - отметил он.