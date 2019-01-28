Российские генетики прокомментировали эксперимент с ГМ-детьми

Российские ученые-генетики высказали свое мнение об эксперименте китайского ученого Хэ Цзянькуя, отредактировавшего ДНК человеческого эмбриона, и оценили риски подобных генетических экспериментов. В Китае подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Напомним, 26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй обнародовал результаты своего эксперимента по редактированию ДНК человеческого эмбриона. Ученый ставил целью, чтобы дети, родившиеся от здоровой матери и отца, больного ВИЧ, могли противостоять заражению вирусом иммунодефицита человека. В результате опыта родились две девочки – близнецы Нана и Лулу, имеющие копии отредактированной ДНК.

«В России нет законодательной базы, позволяющей проводить подобные эксперименты. А этические комитеты научных учреждений не дадут своего разрешения на их проведение. Кроме того, необходимо проводить полногеномные исследования для подтверждения безопасности применения подобной технологии. А современной науке пока слишком мало известно об участках генома, которые не кодируют белки сами, но влияют на функции генов», - считает Светлана Смирнихина из ФГБНУ «Медико-генетический научный центр».

«Результаты редактирования половых клеток или эмбриона человека на ранней стадии развития могут быть слишком непредсказуемыми в долгосрочной перспективе», - отметил главный внештатный генетик Минздрава РФ Сергей Куцев.

Российские генетики считают, что эксперименты китайского ученого являются весьма спорными с этической точки зрения и преждевременными – с научной, пишет «МК».