Российские генетики прокомментировали эксперимент с ГМ-детьми
28 января 2019, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
Российские ученые-генетики высказали свое мнение об эксперименте китайского ученого Хэ Цзянькуя, отредактировавшего ДНК человеческого эмбриона, и оценили риски подобных генетических экспериментов.
Напомним, 26 ноября китайский ученый Хэ Цзянькуй обнародовал результаты своего эксперимента по редактированию ДНК человеческого эмбриона. Ученый ставил целью, чтобы дети, родившиеся от здоровой матери и отца, больного ВИЧ, могли противостоять заражению вирусом иммунодефицита человека. В результате опыта родились две девочки – близнецы Нана и Лулу, имеющие копии отредактированной ДНК.
«В России нет законодательной базы, позволяющей проводить подобные эксперименты. А этические комитеты научных учреждений не дадут своего разрешения на их проведение. Кроме того, необходимо проводить полногеномные исследования для подтверждения безопасности применения подобной технологии. А современной науке пока слишком мало известно об участках генома, которые не кодируют белки сами, но влияют на функции генов», - считает Светлана Смирнихина из ФГБНУ «Медико-генетический научный центр».
«Результаты редактирования половых клеток или эмбриона человека на ранней стадии развития могут быть слишком непредсказуемыми в долгосрочной перспективе», - отметил главный внештатный генетик Минздрава РФ Сергей Куцев.
Российские генетики считают, что эксперименты китайского ученого являются весьма спорными с этической точки зрения и преждевременными – с научной, пишет «МК».