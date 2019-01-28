Нуа Украине без вести пропал капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, сообщил Максим Могильницкий, руководитель украинского адвокатского объединения, представляющего его интересы.

«Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами он не выходит», - сообщил Максим Могильницкий в своем фейсбуке.

Адвокат отметил, что в апреле 2018 года Владимира Горбенко похищали сотрудники Службы безопасности Украины непосредственно с борта сейнера, задержанного украинскими пограничниками и доставленного в порт Мариуполя. Но тогда его адвокатам стало известно о его местонахождении уже через пять часов после исчезновения капитана.

«Надеюсь, что капитан жив и здоров. Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного», - добавил адвокат.