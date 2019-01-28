Из зоопарка Белфаста сбежала красная панда

В Белфасте из зоологического сада пропала редкая красная панда. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти. Отмечалось, что животное исчезло в воскресенье, 27 января.

Местные власти распространили сообщение с просьбой нашедшему вернуть редкое животное. Панда не представляет опасности, но жителей попросили не подходить животному, а позвонить в полицию.

Панду искали более суток в городе Гленгормли. Зверька видели разгуливающим по улицам, очевидцы сообщили об этом властям. Панду нашли, возвратили домой и поблагодарили всех неравнодушных.