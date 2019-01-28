Граждане Японии готовы на отказ от Курил ради мира с Россией

Число жителей Японии, поддерживающих заключение мирного договора с Российской Федерацией без передачи части Курильских островов, увеличивается. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Nikkei. Кто принуждает нас отдать Курилы?

Заключать мирный договор с Москвой нужно до обсуждения условий передачи Курил. Так считают 42% японцев, опрошенных местным изданием. А 10% граждан Японии вообще не видят смысла в передаче островов.

Издание обращает внимание, что еще полгода назад так считали всего 7% респондентов. Однако 46% японцев по-прежнему уверены, что без урегулирования вопроса по островам подписание договора невозможно.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", согласно данным ВЦИОМ, большинство жителей Российской Федерации выступают категорически против возможной передачи Курильских островов японской стороне.