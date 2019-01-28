МВД РФ предупредило о возможных провокациях ИГ у границ Таджикистана

МВД России обладает информацией о том, что боевики ИГ, (террористическая организация, запрещенная в России) в массовом порядке неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются на границу Таджикистана.

Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что возможны провокации ИГ на границе с Таджикистаном. "Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев в строну России, со всеми последствиями", — заявил Зубов.

Как отметил замминистра, такая активность боевико может привести к наплыву мигрантов из Таджикистана в Россию.