Киевский аналитик озвучил возможное условие ухода Петра Порошенко из политики

Украинский эксперт Михаил Погребинский рассказал, при каком условии президент страны Петр Порошенко может уйти из политики. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

По словам Погребинского, процитированного сайтом nation-news.ru, уход действующего лидера вероятен, если представители украинской бизнес-элиты договорятся о выдвижении на грядущих выборах кандидата, который вернет в страну благополучие и мир. При таком сценарии интересы крупных предпринимателей и населения совпадут, полагает эксперт.

Собеседник СМИ добавил, что Петр Порошенко имеет мало шансов на переизбрание. При этом, согласно информации Погребинского, президенту показывают только лестные предвыборные рейтинги, которые не отражают истинной картины.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик поделился рецептом спасения украинской экономики от коллапса.