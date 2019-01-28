«Маразм крепчал»: в Латвии разрешили использовать оружие подросткам

Комиссия Сейма Латвии по обороне и внутренним делам одобрила поправки к Закону об обороте оружия, которые дают право использовать его на охоте и подросткам с 16 лет.

Есть небольшой нюанс: подросткам можно охотиться с ружьем, если законный владелец оружия разрешит ему попользоваться им.

Чем были вызваны такие поправки к Закону об обороте оружия?

Мотивация проста: во многих европейских странах такие правила считаются нормой. Да и новому поколению нужно «привить» интерес к охоте, так как старому контингенту уже пора «на покой».

Автором таких поправок является Министерство земледелия, которое, как говорят, пошло навстречу пожеланиям охотничьих коллективов.

Правда, недавно Евросоюз принял более строгую директиву, касающуюся контроля за оружием, чтобы эффективнее предотвращать теракты. Однако при этом директива более «дружелюбна» к охотникам.

В Министерстве земледелия отмечают, что на практике отцы и так берут с собой сыновей, но делают это «втихую».

« На данный момент это может «вылиться» сразу в два уголовных дела – одно для отца за передачу оружия, второе – для подростка за его использование»,- сказал старший референт Отдела лесных ресурсов и охоты Янис Барс.

Глава парламентской комиссии по обороне и внутренним делам Юрис Юрашс согласен с Министерством земледелия и утверждает, что такие же правила успешно действуют в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии.

А что думают жители Латвии по данным поправкам?

Юрий, охотник, стаж 30 лет: «Маразм крепчал». Кто это чушь придумал? Я понимаю, когда люди в тайге живут. Да, там реально опасно «гулять» без оружия. А в Латвии? Недавно один, простите, идиот убил, ради забавы, козу с маленьким козленком. Это охота? Я понимаю, когда идет охота на кабана…Их развелось много в Латвии. Но, подростки будут не только кабана «валить». Поверьте, до греха такой «закон» доведет!»

Айга, мать подростка: «Это преступно давать подросткам оружие. Возможно, на охоте он под присмотром отца! Но он же может и «втихую» взять оружие…Просто для бравады. А ружье и раз в год стреляет».

Кто еще против таких поправок в Латвии?

МВД, омбудсмен, защитники животных.

Но Министерство земледелия решило иначе! Дать подросткам оружие! Пусть детки поохотятся всласть!