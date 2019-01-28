Российские власти не намерены вмешиваться в дела Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские власти не намерены вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, несмотря на то, что некоторые другие государства это делают.

Песков отметил, что Кремль не общался с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, который на прошлой неделе объявил себя временным главой страны. Более того, Москва пока не планирует проводить переговоры с политиком, передает в понедельник газета "Известия".

Российские власти придерживаются мнения, что венесуэльцы должны самостоятельно урегулировать конфликт в стране в рамках конституционного поля.