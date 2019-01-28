Волонтер поведал о «реальной катастрофе» в воевавшей против Донбасса бригаде ВСУ

В покинувшей Донбасс 72-й бригаде Вооруженных сил Украины во время пребывания в зоне боевых действий произошла «реальная катастрофа». Такая характеристика ситуации, сложившейся в соединении, содержится в посте, который разместил в Facebook Юрий Мысягин, волонтер, помогающий ВСУ.

Доброволец написал, что бригаду за год с небольшим покинула почти половина личного состава. Вину за случившееся Мысягин возложил на командующего соединением полковника Руслана Татуся. Военные, которые оказались не в состоянии вынести методы Татуся, перевелись в другие части или отказались продлевать контракт с ВСУ, отметил автор публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский политический эксперт Андрей Ермолаев предсказал опасные последствия реализации идеи Киева о переброске в Донбасс международной миротворческой миссии.