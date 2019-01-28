Украинские летчики провели учения над Азовским морем

Украинские летчики из состава Объединенных сил провели учения над акваторией Азовского моря. Соответствующую информацию утром в понедельник, 28 января, предоставили в министерстве обороны Украины.

Тренировка проводилась по приказу, который отдал ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев, передает сегодня портал "Росбалт".

В рамках учебных мероприятий летчики отработали действия по поддержке кораблей ВМС и Госпогранслужбы Украины, которые осуществляют патрулирование Азовского моря в зоне, где проводится военная операция в Донбассе. Подчеркивается, что реагирование с выходом на морскую цель противника было осуществлено в период, определенный нормативом.