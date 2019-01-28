Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук отказался баллотироваться на пост президента Украины. Выборы президента Украины пройдут в марте. Среди кандидатов есть один артист - комик Владимир Зеленский. Зеленский подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

"Я, Святослав Вакарчук, не буду в президентских выборах 2019 года", - сказал музыкант в своем видеообращении на официальном телеканале YouTube. Как отметил Вакарчук, он неоднократно заявлял, "власть как таковая, президентский пост как таковой" ему неинтересны. "Меня интересуют настоящие изменения в Украине", - сказал он.

Музыкант пообещал вместо участия в выборах со своей командой работать "над победой проевропейских сил". "Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего", - отметил солист группы "Океан Эльзы".