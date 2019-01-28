В ночь на понедельник, 28 января, мощный взрыв прогремел в столице Черногории Подгорице. Согласно последней информации, происшествие случилось примерно в 3 километрах от административного центра города.

Осведомленные источники утверждают, что взрыв произошел у ресторана "Нью-Йорк", в здании которого взрывная волна выбила все стекла.

Как уточняет сегодня утром местное издание Vijesti, в настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и подробности происшествия. В результате взрыва ни один человек не пострадал.