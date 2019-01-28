Японские власти сообщили о желании наладить отношения с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках открытия сессии парламента в Токио сделал важное заявление. По словам политика, японская сторона хочет наладить отношения с руководством Северной Кореи.

Абэ подчеркнул, что Япония будет стараться уладить все проблемы прошлого и нормализовать связи с КНДР, передает в понедельник "Росбалт".

В первую очередь между странами должно быть преодолено взаимное недоверие в сферах ракетной и ядерной безопасности. Также следует решить вопрос о возвращении японских граждан, которые были похищены Северной Кореей в разные годы.

Синдзо Абэ добавил, что готов сесть за стол переговоров и обсуждать все спорные моменты.