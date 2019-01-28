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Политолог огласил рецепт спасения Украины от угрожающего ей экономического краха

28 января 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог огласил рецепт спасения Украины от угрожающего ей экономического краха
фото: страница Михаила Погребинского в Facebook

Киевский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, что спасет Украину от угрожающего ей экономического краха. Заявления аналитика приведены в заметке, появившейся на страницах российских сетевых СМИ.

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Ранее сегодня сообщалось, что в прессе опубликовали материал, в котором содержится указание на возможное свидетельство подготовки киевских властей к «столетней войне» с Россией.

 

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