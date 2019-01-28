Киевский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, что спасет Украину от угрожающего ей экономического краха. Заявления аналитика приведены в заметке, появившейся на страницах российских сетевых СМИ.

Согласно точке зрения Погребинского, наступление «коллапса и хаоса» в бывшей советской республике предотвратит возврат к рациональному курсу, который должен осуществить новый президент. Из слов аналитика следует, что данный курс предусматривает возобновление сотрудничества с РФ. По мнению Михаила Погребинского, Украина должна повернуться к соседнему государству «на 90 градусов», не отказываясь при этом от взаимодействия с другими странами, пишет nation-news.ru.

Ранее сегодня сообщалось, что в прессе опубликовали материал, в котором содержится указание на возможное свидетельство подготовки киевских властей к «столетней войне» с Россией.