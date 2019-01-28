США вновь призвали ЕС остановить строительство «Северного потока — 2»
28 января 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
В США вновь призвали Евросоюз и власти Германии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Власти США думают о своей энергобезопасности. В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что члены Евросоюза должны гарантировать «бесперебойные поставки газа через Украину».
Остановить «Северный поток — 2» США хотят ради своей энергетической безопасности, - сообщает URA.RU.
Cлова чиновника из правительства США привело немецкое издание Handelsblatt: «Мы хотим, чтобы проект был остановлен… Настало время для действий».
Российский политик, член Совета Федерации Александр Пушков считает, многие мировые политические события говорят отнюдь не в пользу США. По его мнению, если подвести их под единую черту, окажется, что Америка не так уж всесильна.