В США вновь призвали Евросоюз и власти Германии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Власти США думают о своей энергобезопасности. В Вашингтоне продолжают настаивать на том, что члены Евросоюза должны гарантировать «бесперебойные поставки газа через Украину».

Премьер Польши признал, что остановить «Северный поток-2» невозможно

Остановить «Северный поток — 2» США хотят ради своей энергетической безопасности, - сообщает URA.RU.

Cлова чиновника из правительства США привело немецкое издание Handelsblatt: «Мы хотим, чтобы проект был остановлен… Настало время для действий».

Российский политик, член Совета Федерации Александр Пушков считает, многие мировые политические события говорят отнюдь не в пользу США. По его мнению, если подвести их под единую черту, окажется, что Америка не так уж всесильна.