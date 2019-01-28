Эксперт оценил заявление депутата Рады о прекращении контракта по газу с РФ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о последствиях завершения контракта с РФ о транзите газа в Европу.

Рабинович ранее заявил, что подобный исход приведет к падению экономики Украины.

Юшков в беседе с RT отметил, что в настоящий момент на украинской территории проходит предвыборная кампания и страсти все больше накаляются. Неконструктивная позиция президента страны Петра Порошенко в переговорах с Россией приводит к тому, что Украина просто теряет транзит.

Эксперт подчеркнул, что выгоднее всего для Киева будет достичь договоренности о том, куда Москва будет поставлять газ, а также о том, какая европейская страна будет через Украину приобретать газ. Однако в настоящий момент украинские власти крайне далеки от подобной конструктивной позиции.