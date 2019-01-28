Трамп не исключает, что в США произойдет новый шатдаун

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в стране произойдет очередной шатдаун. Это произойдет в том случае, если Конгресс не выделит средства на строительство стены на границе с Мексикой.

В интервью изданию The Wall Street Journal Трамп сообщил, что новая приостановка работы правительства Соединенных Штатов Америки является одним из вариантов развития событий.

Американский лидер также отметил, что вероятность достижения соглашения в рамках переговоров, которые будут длиться в течение трех недель, меньше, чем 50 на 50. Трамп, однако, подчеркнул, что данным вопросом активно занимается множество "хороших людей".