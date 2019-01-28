Украинское политическое руководство выполняет заказ Запада по втягиванию России в вооруженный конфликт. Об этом говорится в заметке, которая некоторое время назад появилась на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», хакеры выложили в сеть материалы, касающиеся британского госпроекта Integrity Initiative, который занимается противодействием Москве в информационной сфере. Из данных документов следует, что Англию ранее посетили пять представителей резерва военной разведки Украины. Один из этих людей дал понять, что его страна ведет подготовку к «столетней войне».

Ранее Степан Хмара, которого в СМИ окрестили старейшим украинским националистом, рассказал, почему неизбежен военный конфликт с Москвой. Соответствующее заявление Хмара сделал в беседе российскими журналистами.