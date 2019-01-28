Беременной герцогине Меган больше не позволят самой закрывать двери машины

Супруге британского принца Гарри, которая сейчас ждет ребенка, больше не позволят закрывать дверь автомобиля, когда она в него садится или же выходит из него. Это связано с безопасностью женщины.

Оказалось, что после автомобильной аварии с участием принца Филиппа королевская охрана приняла решение усилить меры безопасности. В частности, было решено не разрешать членам семьи монархов самостоятельно закрывать и открывать двери машин, передает teleprogramma.pro.

Герцогиня Меган довольно часто отступала от протокола и захлопывала двери, однако теперь этим будут заниматься исключительно королевские офицеры.