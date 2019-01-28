В ДНР назвали оптимальное для прорыва к границе с Россией направление удара ВСУ

В армии самопровозглашенной ДНР рассказали, какое направление удара могут избрать Вооруженные силы Украины для того, чтобы прорваться к границе республики с Российской Федерацией. По данному вопросу высказался спикер ополченцев Эдуард Басурин.

По словам Басурина, ставшего собеседником kp.ru, самым оптимальным направлением для достижения обозначенной задачи является Мариупольское. «Там от линии фронта до границы 42-43 километра», - отметил представитель ДНР в интервью изданию.

Вооруженное противостояние на востоке Украины, участниками которого являются армия страны и ополченцы республик Донбасса, продолжается с весны 2014 года. Ранее сообщалось, что бывший представитель правительства ДНР Игорь Хакимзянов назвал обязательное условие примирения с Киевом. Экс-министр полагает, что сначала Донецку следует официально объявить Украине войну.