Стал известен ответ Российской Федерации на запланированное Варшавой создание военной базы Соединенных Штатов на территории Польши. Соответствующий материал появился на страницах отечественных СМИ.

Предполагается, что на объекте, на создание которого польская сторона собирается потратить 2 млрд долларов, разместится бронетанковая дивизия армии США. Это свыше 15 тысяч военных, почти тысяча единиц бронетехники и более ста вертолетов.

Как пишет «Независимая газета», Россия в ответ на эти планы усилила оборону на западном направлении. Так, Балтийский флот получил в свое распоряжение танковый полк. Согласно данным СМИ, подразделение разместили в расположенном в Калининградской области городе Гусеве, который от границы с Польшей отделяют тридцать километров.

Военный эксперт Юрий Неткачев, ставший собеседником издания, отметил, что подобные меры носят вынужденный характер. Москва должна реагировать на планы НАТО изменить баланс сил в Восточной Европе в свою пользу, заявил Неткачев.