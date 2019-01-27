Трамп намерен построить стену между США и Мексикой без одобрения Конгресса

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой, даже если американский Конгресс не одобрит его решение и откажет в финансировании.

Об этом рассказал и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни: "Трамп готов сделать все, чтобы обеспечить безопасность границы", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Малвэни отметил, что если с американским парламентом так и не удастся согласовать бюджет, Трамп может предпринять определенные меры, включающие, например, введение в стране режима ЧС.

Вместе с тем, по его словам, Трамп не желает идти таким путем: "Он не хочет объявлять чрезвычайное положение", - сказал Малвэни, пояснив, что президент надеется урегулировать ситуацию мирно.