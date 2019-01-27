Во французской столице сегодня прошла демонстрация под названием "Республиканский марш свобод" - за спокойствие в стране в противовес "желтым жилетам"-реформаторам. Об этом сообщают местные СМИ.

Манифестация нового общественного движения в поддержку правительства - "красных платков" - собрала в Париже в воскресенье, согласно данным префектуры полиции Парижа, 10 с половиной тысяч человек.

"Красные платки" прошли от площади Нации до знаменитой Бастилии.​ На сайте движения отмечается, что оно направлено на "восстановление правопорядка" и выступает исключительно "за мир во Франции".

Организаторы с причинами протестов согласны и тоже не поддерживают экономическую политику президента Макрона. Однако призывают к порядку и требуют прекратить превращать протест в политический инструмент.