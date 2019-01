Мощный взрыв прогремел в Гааге: обрушились три жилых дома

В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились несколько домов. На место происшествия прибыли спасатели и медики. По некоторым данным, на месте обрушения могут находиться люди.

Причиной мог стать взрыв газа. В домах обрушились фасады. В настоящее время спасатели проводят эвакуацию жильцов. Существует вероятность полного обрушения зданий, сообщает RTL Niuews.





Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l