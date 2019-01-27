Израиль признал Хуана Гуаидо новым президентом Венесуэлы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем недавнем видеообращении объявил о признании лидера оппозиции, спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым главой республики. Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы

В признании нового руководства Венесуэлы Израиль "присоединяется к Соединенным штатам Америки, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы", заявил он, передает РИА Новости.

Напомним, в среду, 23 января, во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. При этом, Москва выразила поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.