Кто еще в «мешках КГБ» Латвии?

Хороший «подарок» сделал латвийский национальный архив обществу: всего рассекречено более тысячи документов, среди которых данные об агентах, списки завербованных. Кого только нет в этих «мешках»: художники, артисты, будущие руководители страны, священнослужители. 20 декабря прошлого года содержимое «мешков ЧК» было опубликовано! Но, до сих пор, «списки агентов» не дают покоя любопытствующим.

Итак, священнослужители на службе ЧК.

Среди личных агентов и завербованных КГБ Латвийской ССР обнаружилась карточка священнослужителя Миролюбова Ивана Ивановича, который был завербован 20.07. 1981 года. Имел псевдоним « Анатолий».

Что мы знаем о данном «агенте»?

Иван Миролюбов родился в Риге в 1956 году, в старообрядческой семье. Обучался в Ленинградской духовной семинарии и Московской духовной академии. Сегодня Миролюбов Иван Иванович является священнослужителем Русской православной церкви, протоиереем, доктором теологии, специалистом старообрядчества и единоверия, сотрудником Отделом внешних церковных связей Московского патриархата.

Эта та информация, которая доступна.









Наш спецкор в странах Прибалтики решил разузнать более о данном уважаемом человеке, чем есть в открытом доступе. Вот такой комментарий он получил от своего неофициального, но верного источника.

Источник «Х»: «Я мало имел отношение к старообрядцем, но знаю, что там происходили и происходят «разборки» по поводу церковных земель. Недавно, на той земле, которая принадлежала старообрядческой церкви, построили большой магазин…Что-то вроде супермаркета. Дело дошло, если не ошибаюсь, даже до суда. И в то время, приблизительно около 80-х, произошел «раскол». Миролюбов хотел примкнуть к православию…Нет, критике от старообрядцев он стал подвергаться гораздо позже. В 94-95 годах. Открытой критике. А тогда, в 80-х, все было без огласки. Да, он хотел примкнуть к православию и, разумеется, с землями и имуществом старообрядцев. Вот в этом и вся проблема! Разумеется, нашлись люди, которые были «супротив»: хочешь – иди, но имущество оставь! Были люди, которые к нему примкнули, но другая половина, конечно, нет. Было ли это по «просьбе» ЧК? Я не могу сказать! Но, предположить, что Миролюбов был завербован – вполне! Если происходили «разборки» между церквями, то это не могло не интересовать органы. Как человека я его не знаю, но то, что он умен, грамотен – факт! Почему хотел примкнуть к православию? Сложно сказать. Спросите у него. Возможно, что-то интересное ему предложили «органы».

Ясно одно, священнослужители были на службе КГБ. Но не нам их судить! Как говорил уникальный адвокат Федор Плевако: «Господа, нам столько священнослужители отпускали грехи…» Действительно, что сейчас грех нам…осуждать их!