Для чего Лукашенко советует России строить агрогородки?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что может помочь России остановить поток внутренней миграции граждан из провинции в крупные города. Об этом пишет РИА Новости.

Как он полагает, Москва могла бы перенять опыт Минска. Так, речь идёт о создании агрогородков.

«На мой взгляд, этот опыт действительно заслуживает внимания. Потому что в момент перехода от колхозов к каким-то более современным формам ведения сельского хозяйства белорусы придумали такой формат, как агрогородки. Это переформатирование одного крупного или нескольких маленьких сельских посёлков в агрохолдинг, который производит сельскохозяйственную продукцию, предоставляет жильё своим работникам. И получается, с одной стороны, такой кластер, с другой стороны, люди живут в сельской местности и не имеют особых мотиваций для переезда в большой город», — рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант. Об этом пишет НСН.