У Порошенко есть своя церковь и икона с его образом, он молится на нее
27 января 2019, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший соратник Петра Порошенко, убежавший из Украины бизнесмен Александр Онищенко, рассказал, что
у президента Украина есть собственная церковь - домашняя. В церкви у Порошенко стоит икона с его ликом.
По словам бывшего депутат Рады Онищенко, президент Украины молится иконе с его изображением. Александр Онищенко рассказал о молитвах Порошенко в своей церки своему лику в интервью "Центральному телевидению" на НТВ. Беглый нардеп убежден, что в преддверии выборов Порошенко будет заниматься "подкупом избирателей" для того, чтобы остаться на своем посту, и якобы глава избирательной комиссии — "его человек".
На Украине 31 декабря 2018 года началась предвыборная кампания. Порошенко о том, что пойдет на второй срок, пока не объявлял.
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Рівно 90 років тому на українській Донеччині, в селі з символічною назвою Благодатне, у шахтарський родині прийшов у цей світ хлопець Михайло Денисенко. Прийнявши чернечий постриг у 21 рік, Святіший Патріарх Філарет все своє довге життя присвятив служінню Церкві. Саме він зробив перші кроки до автокефалії тоді, коли її необхідності більшість з нас ще тільки усвідомлювала. Розбудова Православної Церкви України стала головною справою його життя. І Господь воздав: Томос для України – є! Висловлюю Святішому Патріарху Філарету глибоку повагу та вдячність. Бажаю істинно народному українському Патріархові і Героєві України міцного здоров’я, радості і Божої ласки на многії та благії літа!