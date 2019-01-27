У Порошенко есть своя церковь и икона с его образом, он молится на нее

Бывший соратник Петра Порошенко, убежавший из Украины бизнесмен Александр Онищенко, рассказал, что

у президента Украина есть собственная церковь - домашняя. В церкви у Порошенко стоит икона с его ликом.

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По словам бывшего депутат Рады Онищенко, президент Украины молится иконе с его изображением. Александр Онищенко рассказал о молитвах Порошенко в своей церки своему лику в интервью "Центральному телевидению" на НТВ. Беглый нардеп убежден, что в преддверии выборов Порошенко будет заниматься "подкупом избирателей" для того, чтобы остаться на своем посту, и якобы глава избирательной комиссии — "его человек".

На Украине 31 декабря 2018 года началась предвыборная кампания. Порошенко о том, что пойдет на второй срок, пока не объявлял.