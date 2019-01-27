Почему Меркель возненавидела Путина?

Личная обида до конца жизни канцлера Германии Ангелы Меркель на президента России Владимира Путина испортила некогда добрые отношения между Россией и Германией. А виной тому пустячный случай.



О причинах страшной женской ненависти к главному мужчине РФ в близком кругу рассказывает муж Меркель. Его слова приводит на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов. Оказывается, канцлер Германии с детства боится собак. Ещё будучи маленькой девочкой, её напугала немецкая овчарка. Несколько лет назад в Сочи, в официальной резиденции "Бочаров ручей", у Меркель с Путиным должна была состояться встреча. Путин опаздывал, вперёд него в помещение вошёл лабрадор Кони, от вида которого фрау канцлер забралась с ногами на кресло. Спустя несколько минут появился и сам Путин, который рассмеялся от увиденного. А Меркель обиделась. Наверное, до конца жизни.



Вот так и поссорились Германия с Россией.



