По два истребителя подняли в воздух США и Канада из-за полета Ту-160 в Арктике

По два истребителя подняли в воздух США и Канада в воздух из-за полетов двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Арктике, близи воздушного пространства Канады.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) написало в Twitter, что подняты в воздух два истребителя CF-18 ВВС Канады, истребитель F-22 ВВС США и американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Американские и канадские военные самолеты идентифицировали два российских стратегических бомбардировщика, входящих в Идентификационную зону противовоздушной обороны Канады 26 января 2019 года.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки уточнило, что российские Ту-160 "оставались в международном воздушном пространстве и не входили на суверенную территорию", - передает РИА Новости.

Минобороны РФ ранее информировало, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей, проведя в небе более 15 часов.Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.