Депутат Рады Мураев считает, что страны ЕС обманут Украину с транзитом газа

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев высказал мнение, что страны ЕС могут обмануть Киев по транзиту газа. Украинский депутат считает, что Германия и Франция воспринимают Украину как "ненадёжного поставщика" газа и заинтересованы в "обходных газопроводах".

Евгений Мураев в интервью телеканалу "Наш" заявил, что транзит российского "голубого топлива" в обход Украины беспокоит Европу только на словах, в на самом деле Германия и другие европейские страны заинтересованы в использовании нового газопровода, идущего мимо украинских территорий.

"Так называемая озабоченность немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу транзита через Украину — это только заявления, которые разбиваются об интересы Европы с точки зрения обспечения ее газом", — пояснил свою точку зрения Мураев. Мураев подчеркнул, что потеря транзита газа представляет для Украины серьезную угрозу, поскольку может нарушить газоснабжение внутри страны.

Видеозапись интервью опубликована на YouTube-канале нардепа.