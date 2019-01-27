Эксперт считает, что Япония потеряла шансы получить Южные Курилы

Японский эксперт, доцент токийского кампуса Темпльского университета (США) Джеймс Браун убежден, что Япония окончательно потеряла шансы получить Южные Курилы после того, как премьер-министр страны Синдзо Абэ вновь "уехал из Москвы с пустыми руками".

Кто принуждает нас отдать Курилы?

По мнению эксперта, попытки Японии добиться соглашения с Россией окончательно провалились. Статья Джеймса Брауна по теме Японии опубликована в Nikkei Asian Review. Он призвал Японию отказаться от "иллюзий относительно территориального спора" за четыре острова Южных Курил, - передает РИА Новости.

Эксперт считает, что вернуть острова можно было в 90-е, была ситуация для этого в начале 2000-х, когда российская экономика было в глубоком кризисе, и в обмен на помощь Япония могла бы выторговать Курилы.

Как полагает Браун, был подходящий момент и после присоединения Крыма к России, когда Москва была якобы более открыта для переговоров, чтобы выбраться из-под международной изоляции.

Хотя Абэ и согласился сделать максимальные уступки для России, согласился вести переговоры на базе декларации 1956 года, был готов к передаче всего двух островов, пообещал не размещать там американские военные базы, но Москвы не изменила свою позицию. Теперь окончательно очевидно, что Россия не собирается отдавать Южные Курилы, - подчеркнул эксперт.