Есть ли у Латвии перспективы при новом правительстве?

Правительство Латвии, наконец, сформировано. Застолье, поздравления закончены. Началась работа нового Кабинета министров. Что ожидают жители страны от правительства г-на Кариньша (новый премьер Латвии)? Что думают политики о новом правительстве страны?

Итак, в Латвии Сейм утвердил правительство Кришьяниса Кариньша. «Рулить» страной будет представитель партии «Новое Единство». Но, не успели отгреметь «праздничные банкеты» как в кулуарах Сейма заговорили о… смене нынешнего премьера. Такую информацию «донес в люди» экс-кандидат в премьеры г-н Гобземс. Он предполагает, что новое правительство долго не продержится на политической арене.

Есть ли на самом деле перспективы на «долгую жизнь» у правительства Кришьяниса Кариньша?

Янис Григалис, политолог: « Правительство г-на Кариньша, лично для меня, вполне приемлемое. Система уже до него работала и при нем будет работать. Потихоньку примут новый бюджет. Главное – работать без большой « активности». Я говорю о том, чтобы не наделали больших глупостей. Каких? У каждого руководителя свои «тараканы» в голове. Естественно, не всем политикам, не всем жителям Латвии нравится это правительство. Что же делать? Такая жизнь. Долго ли продержится это правительство? Я думаю, что к этому вопросу нужно вернуться в октябре? Почему? Скоро выборы в Европарламент! Летом выборы президента Латвии! И только осенью, думаю, что возобновится этот вопрос. Если останется президент Раймонд Вейонис, то все останется как есть. Если будет новый президент, то он имеет право, примитивно говоря, «разогнать» нынешних заседателей. И будут внеочередные выборы. Я думаю, что выборы вполне могут быть! Трудности у г-н Кариньша, несомненно, будут. А он человек, который живет по принципу: « Ребята, давайте жить дружно!» Но в политике разные нюансы бывают! А высказывания г-на Гобземса – пустое! Он уже «сбитый летчик». Я думаю, что на его «прогнозы» не следует обращать внимание».

Марис Кучинскис, экс-премьер Латвии: « Я думаю, что у г-на Кариньша, конечно, большой политический опыт. И он будет очень стараться. Ничего плохого государству он не сделает. Но если новое правительство попытается увеличить бюджет своими «фантастическими обещаниями», то оно может потерпеть крах очень быстро».

Президент Латвии Раймонд Вейонис настроен позитивно: он считает, что жители Латвии ожидают от нового правительства, что оно возьмет ответственность за страну не только на словах, но и на деле. Президент отметил, что процесс формирования правительства был долгим, поэтому потеряно время, что может привести к негативным последствиям. Но глава государства верит, что будут созданы благоприятные условия для развития Латвии.

« Крайне важно повышать безопасность финансовой системы, делая более строгим и эффективным надзор за банковским сектором. За это правительство должно взяться немедленно», - подчеркнул Раймонд Вейонис.

А нынешний премьер – министр г-н Кариньш высказался, как всегда, миролюбиво: « Мы будем работать вместе, выслушивать и поддерживать друг друга, чтобы реализовать три основных цели этого правительства – повышение благосостояния народа, обеспечение справедливости и законности, уменьшение неравенства в обществе во всех ее проявлениях».

Красиво сказано, безусловно! Кстати, о «благосостоянии» народа: начало работы нового правительства ознаменовалось сразу двумя спорными решениями – в первый свой рабочий день депутаты отказались снижать налог на ХЛЕБ и увеличивать минимальные пенсии.

Что тут скажешь? «Хорошо» начали! А что дальше?