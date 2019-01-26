Замминистра Косово погиб в горах при сходе лавины

В самопровозглашенной республике Косово погиб заместитель министра по делам диаспоры Ариан Даци. Его накрыло снежной лавиной, когда он катался на лыжах на горнолыжном курорте Брезовица.

Трагедия произошла около 14.00 по местному времени (16.00 мск). Ариан Даци погиб под снежной лавиной, сошедшей сегодня на горнолыжном курорте Брезовица в 60 километрах к югу от Приштины. Его тело было обнаружено спасателями.

О случившемся сообщили отцу погибшего – главе академии наук республики Косово Неджату Даци. О других погибших или пострадавших от схода снежной лавины на горнолыжном курорте информация не поступала, сообщает РБК.