Порошенко узурпировал информационное пространство, заявила Тимошенко

Действующая украинская власть и лично президент страны Петр Порошенко монополизировали информационное пространство страны, заявила сегодня кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

«СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко. Иначе они будут иметь проблемы со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента. Сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», - заявила Юлия Тимошенко в своем фейсбуке.

Кандидат в президенты Украины также подчеркнула, что украинский информационный рынок стал «фабрикой тотальных манипуляций общественным мнением», а любая попытка выйти за пределы лояльности к действующей власти заканчивается угрозами и репрессиями, передает РИА Новости.