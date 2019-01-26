Социологи назвали двух главных претендентов на пост президента Украины

Свежий социологический опрос выявил двух главных претендентов на пост президента Украины. Выборы главы государства состоятся в бывшей советской республике весной.

Согласно результатам опроса, которые в своем блоге на сайте «Эха Москвы» привел журналист Алексей Венедиктов, самым популярным политиком на Украине остается лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 17,4% избирателей. Показатель действующего президента Петра Порошенко - 17,1%. Остальные кандидаты набирают меньше 10%.

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Иван Мезюхо оценил заявление Порошенко о захвате церквей УПЦ.