Премьер Польши признал, что остановить «Северный поток-2» невозможно

Если две такие страны, как Россия и Германия, решили что-то построить, то всем остальным будет нелегко им в этом воспрепятствовать, признался сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Давайте будем честными. Россия является мировой державой. Германия является четвертой в мире экономикой. И эти два могущественных государства решили построить газопровод… Скажем так, им нелегко что-либо запретить», - признал Матеуш Моравецкий в интервью польскому изданию Interia.

При этом польский политик назвал строительство газопровода «эгоистическим». «Северный поток-2» противоречит гарантиям безопасности для Польши и Украины, противоречит европейским правилам, заявил Моравецкий.