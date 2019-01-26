Это вам не Копенгаген! Мигрантов - к свиньям, на остров!

Беженцев из Африки и других не европейских стран, которые как-либо нарушили законы Дании, власти собираются переселить на отдельный остров Линдгольм.



Об этом намерении сообщил министр по миграционным вопросам Дании Ингер Стёйберг. Его слова на своей странице в Facebook приводит известный тележурналист Андрей Караулов. На остров Линдгольм уже перевезли 100 иностранцев, которые будут жить с другими поселенцами - всего там разместят несколько тысяч. Это, видимо, дешевле, чем депортировать мигрантов на родину. Тем более, что в гуманной Европе для депортации нужны серьёзные основания, подтверждённые судебными решениями, которые могут растянуться на годы.



По словам Караулова, коренные жители на датском острове - свиньи, над которыми проводили биологические эксперименты - испытывали вирусами свиного гриппа, ящура, африканской чумы. Теперь разбавят коренное население острова непрошеные гости, которые сами шарахаются от свинины как от чумы. Вот такая вот гуманная Европа, Копенгаген, понимаешь.



