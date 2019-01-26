Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут в Швейцарию

Памятник великому российскому полководцу Александру Суворову, который накануне демонтировали в Киевском военном училище, украинская сторона планирует передать в один из музеев Швейцарии. В Киеве демонтировали памятник Александру Суворову

«Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии на Украине. По предварительной договоренности, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», - сообщила сегодня пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Предполагается, что демонтированный памятник Александру Суворову будет отправлен в Линталь. В этом швейцарском городе находится частный музей знаменитого полководца. Его основал в 1986 году Вальтер Гелер, сообщает RT.